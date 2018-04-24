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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:33  24 апреля 2018 0

СМИ: инаугурация Путина пройдет без шикарного лимузина

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
На новый автомобиль президент пересядет уже после принятия присягиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Новый лимузин проекта «Кортеж» для первых лиц государства уже готов и прошел все необходимые испытания, но его «выезд в свет» отложен. В частности, организаторы инаугурации президента России решили не задействовать автомобиль во время церемонии принятия присяги главой государства.

Когда именно первые лица российского правительства пересядут в новые лимузины, неизвестно. Но сообщается, что произойдет это уже вскоре после инаугурации. В частности, автомобили проекта «Кортеж» постепенно начнут использоваться во время рабочих поездок президента Владимира Путина, сообщает телеканал 360.

Сами автомобили уже переданы заказчику. Как напоминает «Национальная служба новостей», в марте Федеральная служба охраны планировала принять на свой баланс более десяти автомобилей, а с 2019 года планируется начать их серийное производство. Цена каждой машины, по словам главы Минпромторога РФ Дениса Мантурова, составит порядка 6 миллионов рублей.

Игорь Чукреев
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