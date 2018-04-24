СМИ: инаугурация Путина пройдет без шикарного лимузина

Новый лимузин проекта «Кортеж» для первых лиц государства уже готов и прошел все необходимые испытания, но его «выезд в свет» отложен. В частности, организаторы инаугурации президента России решили не задействовать автомобиль во время церемонии принятия присяги главой государства.
Когда именно первые лица российского правительства пересядут в новые лимузины, неизвестно. Но сообщается, что произойдет это уже вскоре после инаугурации. В частности, автомобили проекта «Кортеж» постепенно начнут использоваться во время рабочих поездок президента Владимира Путина, сообщает телеканал 360.
Сами автомобили уже переданы заказчику. Как напоминает «Национальная служба новостей», в марте Федеральная служба охраны планировала принять на свой баланс более десяти автомобилей, а с 2019 года планируется начать их серийное производство. Цена каждой машины, по словам главы Минпромторога РФ Дениса Мантурова, составит порядка 6 миллионов рублей.