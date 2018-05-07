15:24 07 мая 2018 0

Дочку Ирины Шейк засняли папарацци в Нью-Йорке Фото: Личная страница Шейк Ирины в Instagram

Папарацци в Нью-Йорке сумели сфотографировать дочку модели и уроженки Еманжелинска Челябинской области Ирины Шейк. Девочка была на прогулке вместе с родителями.

Годовалая Лея попала в объектив фотографов на детской площадке, сообщает Life.ru. Судя по снимкам, она пыталась уползти от родителей, но отец — актер Брэдли Купер — пресекал эти порывы.

Ранее Ирина Шейк спровоцировала слухи о своей второй беременности. В апреле на Неделе свадебной моды в Барселоне она появилась в белом платье свободного кроя с пышной юбкой, скрывающей фигуру.