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07 мая 2018
15:36  07 мая 2018 0

Мордовия демонстрирует максимальную социально-политическую устойчивость

Первый тестовый матч на стадионе «Мордовия Арена» помог республике укрепить свои позицииФОТО: официальный портал органов госвласти Республики Мордовия

Мордовия заняла первое место в группе регионов с максимальной социально-политической устойчивостью. Об этом говорится в обнародованном 7 мая исследовании фонда «Петербургская политика». На второй и третьей строчках расположились Адыгея и Белгородская область. По оценкам аналитиков фонда, на позитивный результат республики повлияло сразу несколько событий.

Основное — первый тестовый матч на стадионе «Мордовия Арена». С историческим событием всех жителей республики поздравили вице-премьер РФ Виталий Мутко и глава Мордовии Владимир Волков.

Кроме того, важное место в повестке заняло подписание Владимиром Волковым соглашения о партнерстве с инвесторами из Венгрии. Документ, в частности, предусматривает строительство молочного комплекса в регионе. Волков пообещал инвесторам всестороннюю поддержку в рамках государственной программы развития АПК.

Также в апреле в Саранске открылся многофункциональный центр химического производства «ЭлементПро». Здесь запланирован выпуск 15 видов продукции и четырех типов производственных услуг. По заявлению главы региона, активное стимулирование инноваций должно быть основным приоритетом нашей экономической политики.

Виктор Жуков
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