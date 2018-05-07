Мордовия демонстрирует максимальную социально-политическую устойчивость

Мордовия заняла первое место в группе регионов с максимальной социально-политической устойчивостью. Об этом говорится в обнародованном 7 мая исследовании фонда «Петербургская политика». На второй и третьей строчках расположились Адыгея и Белгородская область. По оценкам аналитиков фонда, на позитивный результат республики повлияло сразу несколько событий.
Основное — первый тестовый матч на стадионе «Мордовия Арена». С историческим событием всех жителей республики поздравили вице-премьер РФ Виталий Мутко и глава Мордовии Владимир Волков.
Кроме того, важное место в повестке заняло подписание Владимиром Волковым соглашения о партнерстве с инвесторами из Венгрии. Документ, в частности, предусматривает строительство молочного комплекса в регионе. Волков пообещал инвесторам всестороннюю поддержку в рамках государственной программы развития АПК.
Также в апреле в Саранске открылся многофункциональный центр химического производства «ЭлементПро». Здесь запланирован выпуск 15 видов продукции и четырех типов производственных услуг. По заявлению главы региона, активное стимулирование инноваций должно быть основным приоритетом нашей экономической политики.