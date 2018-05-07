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07 мая 2018
06 мая 2018
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04 мая 2018
17:36  07 мая 2018 0

В гибели стада оленей под поездом на Ямале никто не виноват. ФОТО

Олени погибли под колесами поездаФото: читатель «URA.RU»

Завершилась длительная полицейская проверка по поводу гибели стада из 70 оленей под колесами железнодорожного состава возле поселка Полярный Урал в ЯНАО. Инцидент произошел еще 29 октября 2017 года.

«Завершена проверка по поводу гибели стада оленей, состава преступления не обнаружено. Иными словами, произошел несчастный случай», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу в Санкт-Петербурге, куда по подследственности относится железная дорога в ЯНАО.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что на путях и рядом с железной дорогой у поселка Полярный Урал местные жители нашли 70 погибших под колесами поезда оленей. Как это произошло, никто не видел, не было известно, какой именно состав протаранил стадо. Руководство совхоза «Горьковский», которому принадлежали погибшие олени, подало заявление в полицию. По предварительным данным, совхоз понес ущерб от гибели оленей примерно в 3.5 миллиона рублей.

Следствие решило, что произошел несчастный случай. Компенсировать совхозу ущерб никто не будет
Фото: читатель «URA.RU»

Александр Лукманов
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