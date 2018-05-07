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07 мая 2018
18:24  07 мая 2018 0

Меркель прилетит к Путину в Сочи

Открытая лицензия 10.06.2015. Ангела Меркель., меркель ангела
Глава Германии проведет первую встречу с вновь избранным президентом РоссииФото: Aleph_Wikipedia

В конце следующей недели, 18 мая, глава ФРГ Ангела Меркель приедет в Сочи, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры пройдут через несколько дней после заседания Евразийского экономического союза, рассказал журналистам исполняющий обязанности помощника президента Юрий Ушаков.

«Визит в Сочи состоится 18 мая. Дальнейшая информация с нашей стороны будет обнародована позднее», — приводит его слова RNS. Напомним, резидентами Евразийского экономического союза являются Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Армения и Молдавия.

Ушаков отметил, что 5 июня Путин посетит с визитом Австрию. На июнь также запланирован саммит Союзного государства России и Белоруссии (даты уточняются). До этого президент посетит Китай.

Семен Гринберг
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