Меркель прилетит к Путину в Сочи

В конце следующей недели, 18 мая, глава ФРГ Ангела Меркель приедет в Сочи, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры пройдут через несколько дней после заседания Евразийского экономического союза, рассказал журналистам исполняющий обязанности помощника президента Юрий Ушаков.
«Визит в Сочи состоится 18 мая. Дальнейшая информация с нашей стороны будет обнародована позднее», — приводит его слова RNS. Напомним, резидентами Евразийского экономического союза являются Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Армения и Молдавия.
Ушаков отметил, что 5 июня Путин посетит с визитом Австрию. На июнь также запланирован саммит Союзного государства России и Белоруссии (даты уточняются). До этого президент посетит Китай.