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07 мая 2018
21:33  07 мая 2018 0

Валерия ужаснула подписчиков снимком с 85-летним Бельмондо. «Боже, как он постарел!» ФОТО

Певица встретилась с актером в отелеФОТО: Валерия, Instagram

Российская певица Валерия похвасталась встречей в французским актером Жан-Полем Бельмондо. Она выложила фотографию со знаменитостью в соцсетях. Фанатов певицы поразило, как изменился артист.

На снимке 50-летняя Валерия стоит рядом с улыбающимся 85-летним Бельмондо. «Неожиданная встреча в отеле с легендой французского кинематографа. Убеленный сединами Жан-Поль Бельмондо с удовольствием сфотографировался, щедро наградив меня комплиментами. Приятно, шут возьми», — написала она. При этом Валерия уточнила, что недавно актеру исполнилось 85 лет.

Подписчиков певицы поразил внешний вид Бельмондо. «Того гляди рассыплется», «Великий смурфик», «Боже, как он постарел!», «Постарел боец, только улыбка и глаза прежние», «Ужас, время песок», — отметили фанаты Валерии. При этом они признали, что Бельмондо для них великий актер. «Красавец!», «Обожаю его. Он потрясающий», «Он великолепный!», — прокомментировали подписчики.

Виктор Жуков
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