В Европе не исключают военного столкновения с Россией «через посредника». Об этом заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Марк Йонген.
По словам Йонгена, сейчас существует несколько сценариев дальнейшего развития европейско-российских отношений, уточняет «Федеральное агентство новостей». «Если напряжение будет нарастать так, как сейчас, в худшем случае нас ждет военное противостояние через „посредника“. Ключевое слово „Украина“», — приводит издание слова немецкого парламентария.
Вместе с тем, Йонген добавил, что о позитивных сценариях тоже не стоит забывать. По его мнению, на степень их реализации в состоянии повлиять усиление позиций в Европе таких партий, как «Альтернатива для Германии».
Депутат Бундестага подчеркнул, что сближение с Россией позволит продолжать торговый и культурный обмены. Антироссийские санкции он назвал «вредоносным маневром».