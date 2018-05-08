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08 мая 2018
10:52  08 мая 2018 2

В Европе рассказали о будущей войне с Россией

Марк Йонген не исключил возможность столкновения между Россией и Европой через «посредника»Фото: Facebook
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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В Европе не исключают военного столкновения с Россией «через посредника». Об этом заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Марк Йонген.

По словам Йонгена, сейчас существует несколько сценариев дальнейшего развития европейско-российских отношений, уточняет «Федеральное агентство новостей». «Если напряжение будет нарастать так, как сейчас, в худшем случае нас ждет военное противостояние через „посредника“. Ключевое слово „Украина“», — приводит издание слова немецкого парламентария.

Вместе с тем, Йонген добавил, что о позитивных сценариях тоже не стоит забывать. По его мнению, на степень их реализации в состоянии повлиять усиление позиций в Европе таких партий, как «Альтернатива для Германии».

Депутат Бундестага подчеркнул, что сближение с Россией позволит продолжать торговый и культурный обмены. Антироссийские санкции он назвал «вредоносным маневром».

Виктор Жуков
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