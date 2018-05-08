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08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Свердловской области
11:44  08 мая 2018 5

В Екатеринбурге гипнотизер попросил разменять сто рублей и вынес всю кассу «Монетки»

Клипарт 18 сентября. Нижневартовск., монетка, магазин
Кассиры добровольно отдали неизвестному все деньгиФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Екатеринбурге мужчина заговорил с продавцами продуктового магазина «Монетка», после чего они добровольно отдали ему деньги из кассы. Как это произошло, женщины объяснить не могут.

В отдел полиции № 15 поступило заявление, в котором так и было сказано: «произошло хищение путем гипноза», сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах. Как стало известно, часть персонала магазина принимала товар на улице по адресу Бакинских комиссаров, 102. В этот момент пришел мужчина, который попросил кассиров разменять ему 100 рублей. После этого женщины ничего не помнят. По словам очевидцев, после непродолжительного разговора продавцы добровольно отдали ему 24500 рублей, находившиеся в кассе. Еще минут десять после ухода посетителя они были не в себе, а когда очнулись, оказалось, что ничего не помнят.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу «URA.RU» сообщили следующее: «В дежурную часть отдела полиции № 15 поступило заявление о хищении денежных средств из касс магазина на улице Бакинских Комиссаров, 102. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, в рамках которой устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают персонал торговой точки, устанавливают личность злоумышленника. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ущерб порядка 20 тысяч рублей».

Александр Лукманов
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