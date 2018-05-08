В Екатеринбурге гипнотизер попросил разменять сто рублей и вынес всю кассу «Монетки»

В Екатеринбурге мужчина заговорил с продавцами продуктового магазина «Монетка», после чего они добровольно отдали ему деньги из кассы. Как это произошло, женщины объяснить не могут.
В отдел полиции № 15 поступило заявление, в котором так и было сказано: «произошло хищение путем гипноза», сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах. Как стало известно, часть персонала магазина принимала товар на улице по адресу Бакинских комиссаров, 102. В этот момент пришел мужчина, который попросил кассиров разменять ему 100 рублей. После этого женщины ничего не помнят. По словам очевидцев, после непродолжительного разговора продавцы добровольно отдали ему 24500 рублей, находившиеся в кассе. Еще минут десять после ухода посетителя они были не в себе, а когда очнулись, оказалось, что ничего не помнят.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу «URA.RU» сообщили следующее: «В дежурную часть отдела полиции № 15 поступило заявление о хищении денежных средств из касс магазина на улице Бакинских Комиссаров, 102. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, в рамках которой устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают персонал торговой точки, устанавливают личность злоумышленника. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ущерб порядка 20 тысяч рублей».