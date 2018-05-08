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Главные новости Пермского края
17:20  08 мая 2018 0

Московского застройщика выгнали с федеральной стройки домов для Березников

Визит губернатора в Березники на Бератон и встреча с ЕР. Пермь
Из проекта за короткий срок уходит уже второй подрядчикФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Прикамье из проекта застройки нового района для переселения жителей аварийной части Березников вышел московский подрядчик — компания ЗАО «Еврострой». Причина расторжения контракта — критическое отставание от графика строительно-монтажных работ, объяснили в «Корпорации развития Пермского края», курирующей проект.

Компания «Еврострой» строила шесть домов в квартале №6, а также занималась шестью домами в квартале №15. Эти подряды фирма выиграла в нескольких лотах на общую сумму свыше 2,3 млрд рублей. В КРПК пояснили, что строители задержали стройку в квартале №6 более чем на 90 дней, а также нарушили строки разработки проекта для квартала №15. Теперь с фирмы хотят взыскать выданные авансы.

В Корпорации развития Пермского края, министерстве строительства, а также от застройщика получить оперативные комментарии не удалось. «URA.RU» направило представителям сторон письма с вопросами.

Компания «Еврострой» — это второй за короткое время крупный подрядчик, который вышел из проекта застройки домов для расселения жителей Березников из зоны провала. Ранее стройплощадку покинули пермские строители. Речь идет о фирме «Камская долина», теперь два дома застройщика будет доделывать тольяттинская фирма «ЭЛРЕМ сервис», а также пермские компании «Электротехпром-ЭМУ», «Лифт-Сервис» и организация «Энерготехнологии» из Чайковского.

Максим Ишматов
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