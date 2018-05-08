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08 мая 2018
16:23  08 мая 2018 0

Telegram обжаловал решение суда о передаче ФСБ ключей шифрования

Мессенджеры: Telegram, ICQ. Екатеринбург , запрет, соцсети, коммуникации, сеть, запрещено, мессенджер, telegram, телеграм, мобильное приложение, приложения для телефона, блокировка
Мессенджер до сих пор запрещенФото: Анна Майорова © URA.RU

Заблокированный в России мессенджер Telegram обжаловал решение Верховного суда. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков в своем telegram-канале.

«В Апелляционную коллегию Верховного суда России подана жалоба. В ней представители Telegram просят отменить полностью решение ВС России от 20 марта 2018 года», — написал Чиков, глава организации «Агора», адвокаты которой защищают Telegram в суде.

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Юристы хотят отменить приказ Федеральной службы безопасности (ФСБ) России от 19 июля 2016 года, который обязывает мессенджер предоставлять ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. «Адвокаты международной „Агоры“ считают этот приказ ФСБ, во-первых, принятым неуполномоченным органом с превышением полномочий; во-вторых, устанавливающим внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц; в-третьих, содержащий широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан», — пояснил RNS адвокат Дмитрий Колбасин.

13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил ограничить на территории России доступ к Telegram до тех пор, пока компания не предоставит ФСБ ключи дешифрования. Суд также удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера.

Наталья Михалева
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