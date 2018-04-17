«Война Роскомнадзора с Telegram может длиться годами»

19:32 17 апреля 2018 0

Роскомнадзор уже больше суток пытается блокировать мессенджер Павла Дурова, однако пока безуспешно Фото: TechCrunch /Flickr

Уже больше суток Роскомнадзор ведет настоящую войну с Telegram. Исполняя решение суда, ведомство один за другим блокирует IP-адреса, на которых располагается мессенджер: в реестр запрещенных сайтов добавили миллионы адресов облачного сервиса Amazon и поисковика Google. На данный момент число заблокированных IP-адресов дошло до 16 миллионов и каждую минуту продолжает расти. Из-за масштабных блокировок о сбоях в работе уже сообщили сеть магазинов «Дикси», онлайн-школа английского языка Skyeng, а также ряд интернет-магазинов и курьерских служб. Проблемы с звонками начались и у мессенджера Viber. Сам Telegram после многочасового сбоя вечером 16 апреля продолжил свою работу в России.

Из-за масштабных блокировок проблемы с работой касс возникли у сети магазинов «Дикси» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Поиском IP-адресов, на которых расположен Telegram, занимается специальная программа, рассказал «URA.RU» автор популярного IT-портала iguides.ru Александр Кузнецов. «Со стороны Роскомнадзора действует система искусственного интеллекта: она не просто вычисляет подсети, на которых расположился Telegram, но и работает на опережение, блокируя IP, на которые он может переместиться», — говорит специалист. При этом в ведомстве не стали тратить время на то, чтобы прописывать в реестр запрещенных сайтов конкретные IP-адреса, а начали блокировать целые подсети. Из-за этого под раздачу собственно и попали сторонние сервисы.

Руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк напоминает, что подобную борьбу Роскомнадзор уже вел с интернет-рацией Zello, которая, несмотря на все блокировки, продолжала работать в России около года. «Ведомство также один за другим блокировала IP, а Zello переходила на все новые и новые адреса.

Спустя год команде проекта это надоело, и они заявили, что отказываются от соперничества с Роскомнадзором, и предложили россиянам пользоваться сервисом уже через VPN», — говорит Козлюк. Он замечает, что у команды Telegram в разы больше ресурсов, чем у Zello (в ней работает всего 14 человек), и если у Дурова есть принципиальное желание бороться с Роскомнадзором, то эта война может затянуться надолго.

При этом, если Роскомнадзор и дальше будет воевать с Telegram «методом ковровых бомбардировок ip», то число случайных жертв на этой войне будет только увеличиваться, говорит Кузнецов. «Вчера заблокировали не так много адресов, а проблемы с другими сервисами уже начались», — замечает эксперт.

По его словам, в Telegram изначально был вшит программный код, рассчитанный на «черный день».

В обычных условиях он нужен для увеличения стабильности работы и ускорения отправки и получения сообщений, но, как оказалось, может использоваться для обхода блокировок. Мессенджер регулярно отправляет на гаджет пользователя push-уведомление, которое автоматически назначает новый IP-адрес, если видит, что сервис заблокирован. При этом рассылаются они с серверов IOS и Android, и если Роскомнадзор теоретически захочет их заблокировать, то работать перестанут все push-уведомления на гаджете.

По словам Дурова, Telegram на данный момент использует 15 миллионов россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сам глава Роскомнадзора Александр Жаров уверен, что его тактика даст свои плоды уже к исходу 17 апреля. «Идет борьба снаряда и брони — мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 000 IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 000), которые также будут заблокированы в ближайшее время», — заявил Жаров.

Исход войны Telegram и Роскомнадзора во многом зависит и от третьих лиц. Так, Роскомнадзор уже потребовал от Apple и Google удалить приложение из своих магазинов. После этого новые пользователи не смогут установить приложение, старые — не смогут обновить его или установить приложение на новом телефоне. Google уже подчинился требованию регулятора, ответа от «яблочников» на данный момент нет. Кроме того, Роскомнадзор уведомил Amazon, что продолжит массово блокировать его IP-адреса, пока на них находится Telegram.

Еще одна уязвимая сторона мессенджера — авторизация через номер телефона. Чтобы зайти в Telegram на новом устройстве, пользователь получает сообщение от оператора сотовой связи. Теоретически, если российские операторы откажутся сотрудничать с мессенджером, он окажется в затруднительном положении. Технически отправка СМС для авторизации в мессенджере происходит централизованно, предположил эксперт по мобильным устройствам в Wylsacom Media Александр Побыванец. «Оператор способен контролировать отправку таких сообщений. В случае определенного запроса со стороны властей все будет зависеть от позиции оператора и того, готов ли он выполнить требование государства», — рассказал эксперт «URA.RU».

Telegram использует инфраструктуру сотовых операторов для авторизации в мессенджере Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В пресс-службе «Билайна» и «Мегафона» отказались обсуждать механизм своей работы с Telegram. В МТС и «Теле2» «URA.RU» попросили отправить запрос, но на момент публикации текста ответ не был получен.

Не имея возможностей противостоять Роскомнадзору в российском судебном поле, Telegram начал активно работать на поле общественного мнения, замечает руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Дуров активно комментирует ситуацию в соцсетях. Кроме того, блокировка сделала его сервис более привлекательным за счет флера андеграундности», — говорит политолог. Он полагает, что пока попытки блокировки будут оканчиваться неудачей, в общественном мнении будет господствовать идея о талантливости Дурова и некомпетентности Роскомнадзора.

Впрочем, Гращенков полагает, что Роскомнадзор и не готовился к информационному противостоянию с Telegram. «Это решение стало итогом борьбы между двумя группами элит: одни хотели использовать неподконтрольное средство коммуникации в своих интересах, другие — мечтали поставить его под свой контроль. Победили вторые, а исполнять пришлось Александру Жарову. Не думаю, что он сам рад возложенной на него миссии», — подытожил политолог.

Вечером 17 апреля число заблокированных IP-адресов превысило число пользователей Telegram. Однако мессенджер продолжает работать.