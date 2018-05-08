Сын депутата был задержан с крупной партией наркотиков, которую он сам и изготовил
Стали известны подробности ликвидации наркопритона в Тазовском районе, который утроил сын одного из местных депутатов. В ходе спецоперации подозреваемый был задержан. В его квартире обнаружена крупная партия синтетических наркотиков, а на территории поселка в ходе следствия нашли еще 26 тайников с наркотическим веществом.
В пресс-службе ямальского управления МВД сообщают, что в настоящий момент подозреваемый находится под стражей. Заведено уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотических средств. Ведется расследование.
Ранее собственные источники агентства сообщали, что задержан был сын председателя Тазовской районной думы, директора местной школы Ольги Борисовой. Мужчина также работал в школе.