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Главные новости Пермского края
17:58  08 мая 2018 0

Пермскому хоккейному клубу пообещали денег для участия в ВХЛ

Гарантийное письмо дали на 100 млн, но бюджет заложил максимум 68 млн рублейФОТО: хоккейный клуб «Молот-Прикамье»

Пермский ХК «Молот-Прикамье» сможет заявиться в чемпионат Высшей хоккейной лиги, сообщили сегодня в спортивной организации. Хоккеисты получили гарантии минимального финансирования на следующий сезон, которые пригодятся, если менеджеры клуба не смогут сами привлечь достаточно спонсоров.

«В офис клуба доставлено письмо от минспорта, которое подтверждает финансирование на 100 млн. рублей», — сообщили сегодня в организации. Эту бумагу клуб сможет приложить к заявке в ВХЛ вместе со спонсорскими контрактами.

Ранее в хоккейном клубе «Молот-Прикамья» сообщали, что «Высшая хоккейная лига» изменила форму заявки на 2018—2019 годы. Теперь командам надо подтверждать финансирование, чтобы команды не снимались с чемпионата во время сезона.

Пермский край финансирует профессиональный спорт по схеме «один рубль от спонсоров — один из бюджета». Но власти региона выделяют субсидии с начала сезона под обязательство клуба зарабатывать самостоятельно. Если клуб привлек от спонсоров суммы меньше, чем из бюджета, то разницу могут потребовать вернуть в казну.

Максим Ишматов
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