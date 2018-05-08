Претендент на место вора № 1 России ездит по Москве в бронированнном лимузине

17:41 08 мая 2018 0

Осетрина-старший боится за свою жизнь Фото: «Прайм Крайм»

Один из претендентов на место вора № 1 России вор в законе 49-летний Эдуард Асатрян по кличке Эдик Осетрина вернулся в Москву. Но так как он всерьез опасается за свою жизнь из-за другого претендента на должность главы воровского мира России 45-летнего Надира Салифова по кличке Гули, Осетрина принял меры безопасности. «По Москве он стал передвигаться исключительно на сопровождаемом машинами с охраной бронированном Mercedes-Benz S-класса в кузове W222, стоимость которого составляет около 30 млн рублей», — сообщает агентство «Прайм Крайм».

Как уже сообщало «URA.RU», после того как в Никулинском был приговорен к девяти годам и десяти месяцам колонии нынешний главный вор России 64-летний Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой, начался передел власти. В 2018 году воры намерены провести выборы, чтобы избрать себе руководителя. Среди влиятельных кандидатов называют Осетрину, Гули, 45-летнего Василия Христофорова по кличке Вася Воскрес, 53-летнего Олега Шишканова по кличке Шишкан, 52-летнего Вагифа Сулейманова по кличке Вагиф Дипломат и 36-летнего Дмитрия Чантурию по прозвищу Мирон. Осетрину называют человеком Шакро Молодого. В последнее время он долго находился в Донбассе, где устанавливал деловые связи с местными криминальными авторитетами.