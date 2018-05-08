В известном на всю страну музее «Боевая Слава Урала» в Верхней Пышме появилось уникальное собрание ретроавтомобилей. Открыли экспозицию губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Андрей Козицын.
Музей военной техники в Верхней Пышме является крупнейшим комплексом технического профиля в мире. Теперь же в нем можно будет увидеть большую коллекцию исторических моделей автомобилей. «Музей „Боевая Слава Урала“ — это визитная карточка уже не только Свердловской области, но и всей страны. Это огромное историческое наследие, и оно выполняет самую главную миссию — воспитание патриотизма, особенно в молодежной среде», — отметил Евгений Куйвашев. По его словам, музей входит в число самых популярных мест у жителей и гостей региона — он явно вызовет интерес болельщиков, которые приедут в Екатеринбург на матчи чемпионата мира по футболу.
Более 300 экспонатов и вся история советского автопрома, начиная с 1930-х годов и вплоть до рубежа 1980—1990 годов — музей автомобильной техники УГМК сегодня занимает территорию в 10 тысяч квадратных метров. Андрей Козицын напомнил, что история музейного комплекса начиналась с небольшой площадки под открытым небом. «Но мы решили, что нам недостаточно изучать историю нашей страны через историю военной техники и вооружений и дополнили собрание уникальной коллекцией ретроавтомобилей. Настоящий музей — это живой музей», — подчеркнул он.