МИД сообщил о скоропостижной смерти российского посла в Португалии

01:07 09 мая 2018 0

Олег Белоус был назначен послом в 2013 году Фото: сайт посольства России в Португалии

Во вторник, 8 мая, в Лиссабоне скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус. Об этом говорится на сайте российского Министерства иностранных дел.

«Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высшей пробы, внесший большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы», — говорится в сообщении.

Олег Белоус был назначен послом в Португалии 2013 году.