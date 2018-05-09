США предрекли возврат Крыма Украине

09:23 09 мая 2018 0

Спецпредставитель США назвал исторический прецедент для полуострова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что верит в возврат Крыма Украине. Для этого он предлагает вспомнить прошлое Прибалтики, в котором присутствует исторический прецедент.

«Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось», — цитируют Волкера РИА «Новости». Как он отметил, в России могут думать по этому поводу все, что угодно, но на Западе сохраняется своя позиция по данному вопросу.

Вместе с тем, спецпредставитель США назвал ситуацию с Крымом сложной. Но заметил, что смотрит на перспективу решения данного вопроса «с большим воодушевлением».