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09 мая 2018
08 мая 2018
Главные новости Москвы
09:23  09 мая 2018 0

США предрекли возврат Крыма Украине

Митинг
Спецпредставитель США назвал исторический прецедент для полуостроваФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что верит в возврат Крыма Украине. Для этого он предлагает вспомнить прошлое Прибалтики, в котором присутствует исторический прецедент.

«Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось», — цитируют Волкера РИА «Новости». Как он отметил, в России могут думать по этому поводу все, что угодно, но на Западе сохраняется своя позиция по данному вопросу.

Вместе с тем, спецпредставитель США назвал ситуацию с Крымом сложной. Но заметил, что смотрит на перспективу решения данного вопроса «с большим воодушевлением».

Игорь Чукреев
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