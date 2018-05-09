10:52 09 мая 2018 0

На Красной площади завершается подготовка к параду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Москвичи выкладывают в соцсетях первые кадры военной техники, прибывающей в столицу для участия в параде Победы. В этом году на мероприятии ожидается несколько новинок.

В поле зрения очевидцев попали, в том числе, и новейшие боевые машины «Тигр», которые впервые принимают участие в параде. Кроме того, на кадрах видны танки на платформе «Армата», БМД и БТР, сообщает телеканал 360.

Ожидается, что участие в параде впервые примут истребители Су-57 и комплексы пуска гиперзвуковых ракет «Кинжал». Кроме того, военные покажут боевых роботов «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран».

Фото: пользователя Юрий Крылов во ВКонтакте

Фото: пользователя Юрий Крылов во ВКонтакте

Фото: Юрий Крылов во ВКонтакте