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09 мая 2018
08 мая 2018
Главные новости Москвы
10:52  09 мая 2018 0

Новейшая военная техника вышла в центр Москвы. ФОТО, ВИДЕО

50-ая юбилейная церемония проверки горелки Вечного огня в Александровском саду Московского кремля. Москва, бронетранспортер, красная площадь, исторический музей, манежная площадь
На Красной площади завершается подготовка к парадуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Москвичи выкладывают в соцсетях первые кадры военной техники, прибывающей в столицу для участия в параде Победы. В этом году на мероприятии ожидается несколько новинок.

В поле зрения очевидцев попали, в том числе, и новейшие боевые машины «Тигр», которые впервые принимают участие в параде. Кроме того, на кадрах видны танки на платформе «Армата», БМД и БТР, сообщает телеканал 360.

Ожидается, что участие в параде впервые примут истребители Су-57 и комплексы пуска гиперзвуковых ракет «Кинжал». Кроме того, военные покажут боевых роботов «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран».

Фото: пользователя Юрий Крылов во ВКонтакте
Фото: пользователя Юрий Крылов во ВКонтакте
Фото: Юрий Крылов во ВКонтакте
Фото: пользователя Юрий Крылов во ВКонтакте

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
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