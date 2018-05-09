12:36 09 мая 2018 0

Несколько человек напали на Воробьева сзади Фото: скриншот с видео

Руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) Константин Воробьев подвергся нападению в центре Киева. По словам пострадавшего, радикалы облили его зеленкой, когда он хотел возложить цветы к Вечному огню.

«На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек… и облили меня нечистотами и зеленкой», — приводит РИА «Новости» слова Воробьева. Он также заявил, что радикалы угрожали ему более серьезной расправой. Ответственность за нападение на главу представительства Россотрудничества взяла на себя радикальная националистическая организация С14. Воробьев уже назвал фамилии тех, кто напал на него. Сейчас он намерен обратиться в полицию, но не ждет какой-либо помощи со стороны силовиков.

Здание Россотрудничества в Киеве уже не раз становилось объектом посягательств со стороны украинских радикалов. В феврале в нем устроили погром. А в рождественскую ночь напали на Российский центр науки и культуры.