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09 мая 2018
Главные новости Москвы
14:29  09 мая 2018 0

Глава Роскомнадзора заявил, что с ним «запросто» можно связаться в Telegram

Медиа-форум ОНФ
Жаров рассказал об использовании мессенджера в разговоре со столичным журналистомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил журналистам, что продолжает пользоваться Telegram. Об использовании мессенджера Жаров рассказал в ходе частного общения.

Глава Роскомнадзора на параде Победы на Красной площади встретился с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко. На вопрос журналиста: «Могу ли я написать вам сообщение в Telegram?», Александр Жаров ответил: «Запросто».

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил ограничить на территории России доступ к Telegram до тех пор, пока компания не предоставит ФСБ ключи дешифрования. 16 апреля Роскомнадзор добавил мессенджер Telegram в список заблокированных ресурсов. В результате блокировки ведомством IP-адресов Telegram на время вышли из строя 400 ресурсов, передает RT.

Павел Маркуш
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