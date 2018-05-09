Глава Роскомнадзора заявил, что с ним «запросто» можно связаться в Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил журналистам, что продолжает пользоваться Telegram. Об использовании мессенджера Жаров рассказал в ходе частного общения.
Глава Роскомнадзора на параде Победы на Красной площади встретился с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко. На вопрос журналиста: «Могу ли я написать вам сообщение в Telegram?», Александр Жаров ответил: «Запросто».
Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил ограничить на территории России доступ к Telegram до тех пор, пока компания не предоставит ФСБ ключи дешифрования. 16 апреля Роскомнадзор добавил мессенджер Telegram в список заблокированных ресурсов. В результате блокировки ведомством IP-адресов Telegram на время вышли из строя 400 ресурсов, передает RT.