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10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
07 мая 2018
11:08  10 мая 2018 0

Зауральский вице-губернатор лишился дорогого внедорожника после скандала с тайными закупками иномарок для правительства

Совещание у губернатора Курганской области. Курган, пугин сергей
Сергею Пугину пришлось вернуть служебный автомобильФото: Игорь Меркулов © URA.RU

По требованию прокуратуры в государственное бюджетное учреждение возвращен внедорожник TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO), перевозивший вице-губернатора Курганской области по АПК Сергея Пугина. За нарушение законодательства о госзакупках виновные лица были оштрафованы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Скандал с тайными закупками иномарок для правительства Зауралья подняли общественники, обратившиеся в «URA.RU». Дорогой внедорожник приобрело АО Автодор «Северо-Запад» и затем пожертвовало его ГБУ «Курганский Центр ветеринарии». В сентябре 2017 года распоряжением областного департамента имущественных и земельных автомобиль был незаконно изъят из оперативного управления ГБУ «Курганский Центр ветеринарии» и передан ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области».

В отношении виновного должностного лица и АО Автодор «Северо-Запад» возбуждены административные производства по ч.4 ст. 7.32.3 КоАП РФ за нарушение законодательства о закупках. По результатам их рассмотрения виновные оштрафованы на общую сумму 12 тысяч рублей.

В представлении прокуратуры на имя губернатора Курганской области Алексея Кокорина, которое имеется в распоряжении редакции, говорится, что с 2015 по 2017 год по такой схеме было приобретено 12 автомобилей. О судьбе других дорогостоящих иномарок пока не сообщается.

Татьяна Жаткина
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