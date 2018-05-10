По требованию прокуратуры в государственное бюджетное учреждение возвращен внедорожник TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO), перевозивший вице-губернатора Курганской области по АПК Сергея Пугина. За нарушение законодательства о госзакупках виновные лица были оштрафованы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.
Скандал с тайными закупками иномарок для правительства Зауралья подняли общественники, обратившиеся в «URA.RU». Дорогой внедорожник приобрело АО Автодор «Северо-Запад» и затем пожертвовало его ГБУ «Курганский Центр ветеринарии». В сентябре 2017 года распоряжением областного департамента имущественных и земельных автомобиль был незаконно изъят из оперативного управления ГБУ «Курганский Центр ветеринарии» и передан ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области».
В отношении виновного должностного лица и АО Автодор «Северо-Запад» возбуждены административные производства по ч.4 ст. 7.32.3 КоАП РФ за нарушение законодательства о закупках. По результатам их рассмотрения виновные оштрафованы на общую сумму 12 тысяч рублей.
В представлении прокуратуры на имя губернатора Курганской области Алексея Кокорина, которое имеется в распоряжении редакции, говорится, что с 2015 по 2017 год по такой схеме было приобретено 12 автомобилей. О судьбе других дорогостоящих иномарок пока не сообщается.