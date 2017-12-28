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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Курганской области
00:46  28 декабря 2017 0

В курганском правительстве тайно закупают дорогие иномарки

Махинациями чиновников заинтересовались в прокуратуре
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
Клипарт. разное. 5 апреля 2014г, кирпич, дорожный знак, тойота, Toyota
Дорогие иномарки покупали через дорожное предприятиеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Интересная схема приобретения дорогих иномарок для нужд чиновников из курганского правительства стала объектом внимания общественников и областной прокуратуры. Губернатору Зауралья Алексею Кокорину было направлено представление (копия имеется в распоряжении редакции) с требованием прекратить нарушения и наказать виновных, которыми, по мнению надзорного ведомства, являются директор департамента имущественных и земельных отношений Михаил Герштанский и его первый заместитель Яна Юрина.

Совещание у Губернатора области.Курган., герштанский михаил
Михаилу Герштанскому придется ответить на вопросы прокуратуры
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Схема покупки иномарок предельно проста — их приобретало акционерное общество «Автодор «Северо-Запад», акции которого находятся в собственности зауральского правительства. Затем дорожное предприятие передавало автомобили в дар государственным предприятиям, которые затем передавали машины управлению по обеспечению деятельности правительства.

По такой схеме, в частности, в августе 2017 года «Автодор» приобрел новый автомобиль Toyota Land Kruiser (Prado) стоимостью два миллиона рублей. 15 сентября этот автомобиль был пожертвован в дар курганскому центру ветеринарии. А уже 18 сентября машину закрепили за ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области», в настоящий момент иномарка возит вице-губернатора Сергея Пугина. Таким же образом для другого заместителя губернатора Александра Карпова «Северо-Запад» подарил автомобиль Ford Explorer через курганский кардиологический диспансер.

Всего, по данным прокуратуры, с 2015 по 2017 год по такой схеме было приобретено 12 автомобилей. «Данная схема направлена на обход предусмотренных 44 ФЗ официальных процедур закупок имущества за счет средств областного бюджета, — говорится в представлении на имя губернатора, подписанном прокурором области Игорем Ткачевым. — Кроме того, указанными действиями нанесен ущерб хозяйствующим субъектам, за чей счет приобретены транспортные средства».

Пресс-конференция Сергея Пугина директора департаментаагропромышленногокомплекса Курганскойобласти по итогам 2017 года. Курган, пугин сергей
Сергей Пугин ездит на новой Toyota Land Kruiser (Prado) стоимостью два миллиона рублей
Фото: Александр Кадников © URA.RU

Получить комментарии от руководства АО «Автодор «Северо-Запад», с чем связана такая активная благотворительная деятельность, «URA.RU» не удалось — на предприятии никто не ответил на телефонный звонок корреспондента.

Источники, знакомые с работой правительства региона, высказали предположение, что схема была разработана для того, чтобы не показывать общественности дорогостоящие покупки в регионе с дотационным бюджетом. Госдолг Курганской области, напомним, достиг 16,6 млрд рублей. Начальник финуправления правительства Елена Лукашук на публичных слушаниях по бюджету региона на 2018 год заявила, что в 2017 году правительство не приобрело ни одного автомобиля для своих нужд.

По изложенным фактам были возбуждены дела об административных нарушениях. В возбуждении уголовного дела было отказано.

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