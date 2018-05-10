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11:31  10 мая 2018 0

Известный ямальский силовик стал высокопоставленным чиновником

Виталий Бучков, начальник ОМВД по г. Салехард, бучков виталий
Виталий Бучков перешел на работу в правительство ЯмалаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сообщения инсайдеров «URA.RU» подтвердились. Один из самых известных на Ямале полицейских, бывший начальник штаба регионального управления МВД Виталий Бучков, как и ожидалось, занял пост высокопоставленного чиновника. Он был назначен на должность заместителя директора департамента строительства ЯНАО.

Информация о новой должности появилась на сайте правительства ЯНАО в четверг, 10 мая. Когда именно Бучков приступил к исполнению обязанностей, неизвестно. В департаменте так и не ответили на запрос агентства о назначении.

Виталий Бучков ушел на пенсию по выслуге лет и уволился из полиции в апреле этого года. Инсайдеры агентства отмечали, что для него уже приготовлено место в региональном правительстве. Ожидалось, что он может занять должность уполномоченного по защите прав предпринимателей, которая вакантна уже полгода, после скандальной отставки бывшего омбудсмена Дмитрия Бавдурного. Однако позже стало известно, что Бучков прошел конкурс и был включен в кадровый резерв департамента строительства ЯНАО.

Бучков начинал свою службу в рядах ямальской милиции еще в 1998 году. С 2010 года возглавлял отдел МВД ямальской столицы. В 2017 году занял пост начальника штаба регионального УМВД. Широкой общественности он известен еще и потому, что женат на Татьяне Бучковой, которая является заместителем губернатора ЯНАО и курирует социальную сферу.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
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