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Главные новости Ямала
13:50  12 апреля 2018 6

Известный ямальский экс-силовик может стать высокопоставленным чиновником

Виталий Бучков, начальник ОМВД по г. Салехард, бучков виталий
Виталий Бучков вошел в кадровый резерв на высокий пост в департаменте строительства ЯмалаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Бывший начальник штаба ямальского управления МВД Виталий Бучков в скором времени может занять пост высокопоставленного чиновника в сфере строительства. Он прошел конкурс на включение в кадровый резерв на должность заместителя директора департамента строительства и жилищной политики 10 апреля. Информация об этом появилась на официальном сайте ямальского правительства.

Должность, на которую претендует Виталий Бучков, в настоящий момент вакантна. Ранее ее занимал Виталий Зайцев. Он покинул пост в январе прошлого года и возглавил НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО».

По данным агентства «URA.RU», Виталий Бучков в настоящий момент — единственный претендент на эту должность, потому он может быть назначен в ближайшее время. Получить оперативные комментарии о назначении в департаменте строительства ЯНАО пока не удалось.

Виталий Бучков, напомним, уволился из силовых структур в конце марта. Он ушел на пенсию по выслуге лет. О том, что бывший силовик станет чиновником, было известно еще до официальной его отставки. Однако ожидалось, что он займет место уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Бучков начинал свою службу в рядах ямальской милиции еще в 1998 году. С 2010 год возглавлял отдел МВД ямальской столицы. В 2017 году занял пост начальника штаба регионального УМВД. Широкой общественности он известен еще и потому, что женат на Татьяне Бучковой, которая является заместителем губернатора ЯНАО и курирует социальную сферу.

Вячеслав Егоров
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