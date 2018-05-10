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10 мая 2018
12:50  10 мая 2018 0

Жуткое зрелище: в Сети появились кадры из колледжа, где студент расстрелял сокурсников. ФОТО, ВИДЕО

Студент расстрелял однокурсника из ружьяФото: Антон Ионов, «ВКонтакте»

Снимки с места трагедии, где 17-летний студент ранил однокурсника, а затем покончил с собой, появились в Интернете. Помещения транспортного колледжа залиты кровью

На кадрах видно огромное пятно крови на полу мастерской и висящую на станке рубашку в темно-красных пятнах. Кроме того, на одном из снимков изображены ноги лежащего человека. Фотографии публикуют в соцсетях.

Как ранее сообщало «URA.RU», трагедия произошла утром 10 мая в Новосибирском колледже транспортных технологий имени имени Лунина. Студент первого курса принес разобранное ружье в рюкзаке. Он собрал оружие в коридоре, затем зашел в свой класс и начал стрелять, уточняет агентство Nation News. Два других ученика, спасая свою жизнь, выпрыгнули из окна класса и сломали ноги. Сам стрелок после всего случившегося покончил с собой. Как пояснил в интервью «Пятому каналу» один из местных жителей, молодой человек, решил отомстить одногруппникам за то, что они над ним смеялись.

Все трое пострадавших доставлены в больницу, уточняет «Национальная служба новостей». В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом», в колледже проводятся проверки, пишет РАПСИ.

ФОТО: Антон Ионов, «ВКонтакте»
ФОТО: Антон Ионов, «ВКонтакте»

Наталья Михалева
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