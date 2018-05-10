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10 мая 2018
09 мая 2018
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07 мая 2018
13:41  10 мая 2018 0

Антикоррупционный отдел прокуратуры проверяет зарубежный бизнес челябинского депутата

Экологический народный сход Челябинск дыши Николая Сандакова, в сквере Колющенко. Челябинск, шумаков сергей, лопаткин игорь
Сергей Шумаков (в центре) заверил, что у него все в порядке с бизнесом, оснований для отзыва нетФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Советского райсовета Челябинска, директор муниципального учреждения «Городская среда» Сергей Шумаков, может скрывать бизнес в Чехии. Информацию об этом сейчас проверяет отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Челябинской области. Проведение проверки «URA.RU» подтвердил старший помощник по связям со СМИ главы надзорного ведомства Наталья Мамаева.

Подробности проверки пока не сообщаются. Сергей Шумаков в последней декларации указал годовой доход 369 тысяч рублей. Его супруга не заработала вообще ничего. При среднем доходе 30 тысяч в месяц семья владеет несколькими иномарками, снегоболотоходом, мотоциклом, нежилыми зданиями и сооружениями. На супругу записан дом.

Однако самое любопытное в том, что, по данным портала «Русская пресса», Сергей Шумаков в 2014 году купил компанию CHEL INVEST s. r. o. («ЧЕЛ ИНВЕСТ, с. р. о.»), зарегистрированную в Чехии и занимающуюся предоставлением услуг по аренде недвижимости, и стал ее единственным учредителем. Издание полагает, что фирма приобреталась для оформления вида на жительство.

Сам Сергей Шумаков подтвердил корреспонденту «URA.RU», что является учредителем чешской фирмы. «Эту компанию я указывал в прежних декларациях. У нее нулевые балансы. Законность владения ею уже не раз проверялась. Если прокуратура найдет какие-то нарушения, все исправлю. А за получением вида на жительство я не обращался и не собираюсь. Потому что я патриот», — заявил депутат.

Сергей Леонов
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