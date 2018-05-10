Антикоррупционный отдел прокуратуры проверяет зарубежный бизнес челябинского депутата

Депутат Советского райсовета Челябинска, директор муниципального учреждения «Городская среда» Сергей Шумаков, может скрывать бизнес в Чехии. Информацию об этом сейчас проверяет отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Челябинской области. Проведение проверки «URA.RU» подтвердил старший помощник по связям со СМИ главы надзорного ведомства Наталья Мамаева.
Подробности проверки пока не сообщаются. Сергей Шумаков в последней декларации указал годовой доход 369 тысяч рублей. Его супруга не заработала вообще ничего. При среднем доходе 30 тысяч в месяц семья владеет несколькими иномарками, снегоболотоходом, мотоциклом, нежилыми зданиями и сооружениями. На супругу записан дом.
Однако самое любопытное в том, что, по данным портала «Русская пресса», Сергей Шумаков в 2014 году купил компанию CHEL INVEST s. r. o. («ЧЕЛ ИНВЕСТ, с. р. о.»), зарегистрированную в Чехии и занимающуюся предоставлением услуг по аренде недвижимости, и стал ее единственным учредителем. Издание полагает, что фирма приобреталась для оформления вида на жительство.
Сам Сергей Шумаков подтвердил корреспонденту «URA.RU», что является учредителем чешской фирмы. «Эту компанию я указывал в прежних декларациях. У нее нулевые балансы. Законность владения ею уже не раз проверялась. Если прокуратура найдет какие-то нарушения, все исправлю. А за получением вида на жительство я не обращался и не собираюсь. Потому что я патриот», — заявил депутат.