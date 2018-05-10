14:22 10 мая 2018 0

Игорь Ткачев заработал за год более 3 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокурор Курганской области Игорь Ткачев по итогам 2017 года заработал в общей сложности более 3,041 млн рублей. Такие данные содержатся в сведениях о доходах, расходах и имуществе, опубликованных на сайте возглавляемого им ведомства.

По сравнению с 2016 годом, доход Ткачева немного увеличился. Год назад он получил 3,016 млн рублей. Среди его имущества по-прежнему значатся земельный участок площадью 22,2 кв. м и гараж площадью 18,8 кв. м. В пользовании у прокурора имеется служебная квартира площадью 104,4 кв. м. Ни одного автомобиля у Ткачева нет.

Подчиненные областного прокурора зарабатывают меньше своего начальника. Так, доходы его первого заместителя Олега Седельникова превысили 2,41 млн рублей. При этом госслужащему принадлежит две квартиры (одна из них — совместная собственность с женой), земельный участок площадью 1593 кв. м и автомобиль Toyota Camry. Его жена заработала свыше 947 тыс. рублей. Ей, помимо доли в квартире, принадлежит земельный участок площадью 584 кв. м.

Заместитель прокурора Сергей Лежников отчитался о доходе в размере более 2,519 млн рублей. У него имеется квартира площадью 40,7 кв.м, доля в квартире площадью 84,2 кв.м (другая доля в ней принадлежит его супруге), а также служебная квартира площадью 63,5 кв. м. В его автопарке — две иномарки. Его коллега, Канибек Ураимов, заработал за год более 2,42 млн рублей. Его семье принадлежит квартира площадью 133,3 кв. м, а также числящиеся на супруге два земельных участка и дом площадью 31,2 кв. м. У зампрокурора нет личного автомобиля, но у его жены в собственности имеется отечественный ВАЗ-212140.

Из районных прокуроров самым бедным оказался Александр Кравцов. За прошлый год он заработал немногим более 948 тыс. рублей. Впрочем, Кравцов назначен на эту должность в начале 2018 года, так что доходы, задекларированные им, получены на предыдущем месте работы. Доходы других районных прокуроров по итогам 2017 года превысили миллион рублей.

Прокурор города Кургана Вадим Суровцев увеличил свои доходы с 1,74 до 1,84 млн рублей. Им с женой принадлежит квартира площадью 122,8 кв. м. Кроме того, у городского прокурора имеется автомобиль Toyota LK150 и лодка ПВФ СОЛАР 380.

Курганский межрайонный природоохранный прокурор Михаил Шишкоедов получил в 2017 году 2,487 млн рублей. У него есть квартира площадью 107,7 кв.м и земельный участок площадью 1020 кв. м. Курганский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Вячеслав Родюков заработал немногим более 2 млн рублей. Среди его имущества — только квартира площадью 63 кв. м. Его жена зарабатывает почти столько же (1,8 млн рублей в год), ей принадлежат земельный участок площадью 500 кв.м и иномарка Kia.