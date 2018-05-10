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14:58  10 мая 2018 0

Супругам-колдунам из Челябинска предъявлено новое обвинение — в отмывании денег

Суд над супругами Филимоновыми. Челябинск, филимонов константин, светлана
Филимоновых обвиняют в легализации денегФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на чету Филимоновых, организаторов полуторамиллиардной финансовой пирамиды, завели еще одно уголовное дело. Они похитили у граждан свыше 642 млн рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Помимо мошенничества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, супруги теперь обвиняются в отмывании денег, приобретенных в результате преступления. «По данным следствия, в период с апреля 2005 по июнь 2010 года обвиняемые, являясь учредителями и фактическими руководителями ОАО «Финансовая компания «Частные инвестиции», под предлогом привлечения заемных денежных средств под высокие проценты в активы финансовой компании с выплатой до 60% годовых, похитили денежные средства 1200 граждан на общую сумму свыше 642 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Иски против Филимоновых о возмещении материального ущерба на сумму более 600 млн рублей подали 1189 человек. В связи с этим у супругов арестовали расположенные в Черногории 20 земельных участков общей площадью свыше 288 тысяч кв. м, а также деньги с расчетных счетов организаций, подконтрольных обвиняемым. В настоящее время уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Ранее «URA.RU» сообщало, что по другому делу против Филимоновых, в котором значатся 45 потерпевших, лишившихся почти 100 млн рублей, вынесли приговор. Константина Филимонова приговорили к 7,5 года колонии общего режима, его жену Светлану — к 6,5 года. Тогда отмечалось, что их сроки могут быть увеличены по окончании расследования об отмывании денег.

Филимоновы получили известность в Челябинске как специалисты по вопросам, связанным с мистикой. В середине 2000-х Константин, найдя компаньонов в соседней Тюменской области, решил заняться привлечением инвестиций граждан. Всего с 2007 по 2009 год ОАО «Финансовая компания «Частные инвестиции» аккумулировала более 1,5 млрд рублей. Потом Филимоновы пропали. В 2013 году чету «финансовых колдунов» задержали в Черногории.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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