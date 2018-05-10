Пермякам предложили самим оформить площадь перед Заксобранием

Жители Перми могут принять участие в обновлении внешнего вида эспланады перед Заксобранием края. По поручению губернатора Максима Решетникова, на интерактивном портале «Управляем вместе» открыто голосование для выбора различных элементов оформления площади.
Пермякам предложено выбрать внешний вид фонарей, скамеек, качелей и варианты озеленения. Также жители краевой столицы сами решат, нужна ли на эспланаде детская площадка. Проголосовать можно по ссылке до середины июня, сообщает департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края.
Стоит отметить, что губернатор поручил правительству Пермского края сделать процесс реновации максимально прозрачным. Для этого будет публиковаться график работ каждого из этапов благоустройства.
Проект реконструкции площади, который ждали 40 лет, был представлен в конце апреля. Его реализация займет четыре года, а общая стоимость составит порядка 240 миллионов рублей.