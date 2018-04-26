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Главные новости Пермского края
14:52  26 апреля 2018 0

В Перми утвердили проект, о котором мечтали 40 лет

Есть опасность, что исполнение будет сильно отличаться от красивых картинок
Максим Ишматов
© Служба новостей «URA.RU»
Строительство фонтана на городской эспланаде. Пермь, улица ленина, пермь, театр-театр, эспланада
Главная площадь города должна стать крашеФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермские архитекторы и чиновники договорились обустроить пермскую эспланаду. Это произошло на градостроительном совете при мэре Дмитрии Самойлове. До этого проект несколько месяцев критиковали в Facebook. И даже успели подать на чиновников в суд.

Острый для пермяков вопрос развития городской эспланады стал темой для публичного обсуждения на градостроительном совете при мэре города. Городские власти впервые в истории даже специально организовали прямую трансляцию в интернете, к которой подключились 11 тысяч зрителей. С одной стороны, эспланаду в центре Перми жители называют «картофельным полем» за ее пустоту и вытоптанный газон, с другой — зону используют практически для все массовых мероприятий. И идея благоустройства назрела еще в 70-х годах. Однако ни один проект так и не выполнен.

На заседании для обсуждения экспертам представили два проекта. Первый сосредоточен только на квартале у Заксобрания, реконструкция которого уже началась. Второй касается всех трех кварталов эспланады — от здания Законодательного собрания до драмтетра.

Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , торчинский вячеслав
Министр культуры хочет проводить на эспланаде праздники круглый год
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Вячеслав Торчинский, исполняющий обязанности министра культуры Пермского края, рассказал участникам, что город получит после реконструкции. По его словам, зону круглый год можно будет использовать для культурно-массовых мероприятий. А когда их нет — для отдыха горожан. В презентации проекта говорится, что на площади перед зданием власти появятся фонтан, сцена, туалеты, кафе, а также смотровая площадка для селфи. «Мы каждый год в ледовом городке ставим один [объект для фотографий], и он становится самым посещаемым, — сказал Торчинский. — Смотровая площадка — это бесплатная реклама городу, пользователи будут выкладывать снимки в Instagram».

Второй проект более комплексный и касается трех кварталов. Однако он пока существует только в виде концепции. О нем рассказала Елена Ермолина из МКУ «Институт территориального планирования». Экспертов градсовета привлекло, что проектировщики подумали не только о реконструкции самой эспланады, но и прилегающих зонах, включая район Слудской горки. Фасады окружающих эспланаду домов предложили осовременить, а также установить на них подсветку: «Это должно создавать праздничное настроение», — отметили на заседании. На холмах возле эспланады со стороны улицы Петропавловской думают установить четыре смотровые площадки, чтобы жители могли наблюдать за массовыми мероприятиями сверху, что разгрузит и саму площадь во время праздников.

Вся реконструкция займет около четырех лет, сообщил журналистам после заседания градостроительного совета мэр Дмитрий Самойлов. Сейчас решается вопрос финансирования — от администрации края и города. Каждый из бюджетов выделит около 120 млн рублей.

Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , проект, эспланада
Депутатам показали красивые картинки
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На первом этапе чиновники хотят построить фонтан возле Заксобрания. Это произойдет к лету 2019 года. На втором этапе предполагается благоустроить квартал вокруг. Фонтан строят за счет средств инвесторов, среди которых Сбербанк. Технический подрядчик проекта — компания «ТехДорГрупп», которая достраивала участок набережной, а также реконструировала площадь Восстания. Деньги на стройку проводят через благотворительный фонд «Содействие — XXI Век», учредитель которого — известный режиссер Павел Печенкин.

Правда, сам он говорит, что не участвует в благоустройстве, а только владеет фондом.

Архитектор Сергей Шамарин на заседании совета выразил недовольство тем, что строить фонтан начали без конкурса. Также он добавил, что в проекте нет ни слова про подземные коммуникации.

Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , проект, эспланада, малютин дмитрий
Один из проектов уже начали реализовывать, второй — пока только на бумаге
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат Дмитрий Малютин сказал, что идея реконструировать эспланаду нашла поддержку избирателей его округа, хотя они и проживают в другом районе — Индустриальном.

«Представленные в концепции идеи точные и добротные, — отозвался генеральный директор АО „КОРТРОС-Пермь“ Николай Зуев. — Однако замечу, что есть большой разрыв между концепцией и решениями — это те вопросы, которые обычно уходят на конец проекта, я говорю про удобство».

Градозащитник и бывший член комиссии по землепользованию и застройке Денис Галицкий до заседания комиссия подал в суд на чиновников с целью остановить стройку, пока строителям не выдадут все разрешения. Однако после окончания градсовета он сказал «URA.RU», что увидел позитив в двух вещах. «Первое — власти дали понять, что никакой застройки жилыми домами или магазинами на эспланаде и вокруг нее не будет, — сказал правозащитник. — Хотя [в нашей среде] все знают, что у каждого пермского архитектора есть проект застройки Слудской горки. Второе — обсуждение вокруг фонтана. Все признают, что от него уже не избавиться. Пусть так, но содержание фонтана у драмтеатра уже обходится городу в 4 млн рублей, а когда построят второй, будет — 8 млн. Тем не менее, в суд пойду: кто-то должен взять на себя ответственность за безопасность и поставить подпись под документами».

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