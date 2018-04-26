В Перми утвердили проект, о котором мечтали 40 лет

Пермские архитекторы и чиновники договорились обустроить пермскую эспланаду. Это произошло на градостроительном совете при мэре Дмитрии Самойлове. До этого проект несколько месяцев критиковали в Facebook. И даже успели подать на чиновников в суд.
Острый для пермяков вопрос развития городской эспланады стал темой для публичного обсуждения на градостроительном совете при мэре города. Городские власти впервые в истории даже специально организовали прямую трансляцию в интернете, к которой подключились 11 тысяч зрителей. С одной стороны, эспланаду в центре Перми жители называют «картофельным полем» за ее пустоту и вытоптанный газон, с другой — зону используют практически для все массовых мероприятий. И идея благоустройства назрела еще в 70-х годах. Однако ни один проект так и не выполнен.
На заседании для обсуждения экспертам представили два проекта. Первый сосредоточен только на квартале у Заксобрания, реконструкция которого уже началась. Второй касается всех трех кварталов эспланады — от здания Законодательного собрания до драмтетра.
Вячеслав Торчинский, исполняющий обязанности министра культуры Пермского края, рассказал участникам, что город получит после реконструкции. По его словам, зону круглый год можно будет использовать для культурно-массовых мероприятий. А когда их нет — для отдыха горожан. В презентации проекта говорится, что на площади перед зданием власти появятся фонтан, сцена, туалеты, кафе, а также смотровая площадка для селфи. «Мы каждый год в ледовом городке ставим один [объект для фотографий], и он становится самым посещаемым, — сказал Торчинский. — Смотровая площадка — это бесплатная реклама городу, пользователи будут выкладывать снимки в Instagram».
Второй проект более комплексный и касается трех кварталов. Однако он пока существует только в виде концепции. О нем рассказала Елена Ермолина из МКУ «Институт территориального планирования». Экспертов градсовета привлекло, что проектировщики подумали не только о реконструкции самой эспланады, но и прилегающих зонах, включая район Слудской горки. Фасады окружающих эспланаду домов предложили осовременить, а также установить на них подсветку: «Это должно создавать праздничное настроение», — отметили на заседании. На холмах возле эспланады со стороны улицы Петропавловской думают установить четыре смотровые площадки, чтобы жители могли наблюдать за массовыми мероприятиями сверху, что разгрузит и саму площадь во время праздников.
Вся реконструкция займет около четырех лет, сообщил журналистам после заседания градостроительного совета мэр Дмитрий Самойлов. Сейчас решается вопрос финансирования — от администрации края и города. Каждый из бюджетов выделит около 120 млн рублей.
На первом этапе чиновники хотят построить фонтан возле Заксобрания. Это произойдет к лету 2019 года. На втором этапе предполагается благоустроить квартал вокруг. Фонтан строят за счет средств инвесторов, среди которых Сбербанк. Технический подрядчик проекта — компания «ТехДорГрупп», которая достраивала участок набережной, а также реконструировала площадь Восстания. Деньги на стройку проводят через благотворительный фонд «Содействие — XXI Век», учредитель которого — известный режиссер Павел Печенкин.
Правда, сам он говорит, что не участвует в благоустройстве, а только владеет фондом.
Архитектор Сергей Шамарин на заседании совета выразил недовольство тем, что строить фонтан начали без конкурса. Также он добавил, что в проекте нет ни слова про подземные коммуникации.
Депутат Дмитрий Малютин сказал, что идея реконструировать эспланаду нашла поддержку избирателей его округа, хотя они и проживают в другом районе — Индустриальном.
«Представленные в концепции идеи точные и добротные, — отозвался генеральный директор АО „КОРТРОС-Пермь“ Николай Зуев. — Однако замечу, что есть большой разрыв между концепцией и решениями — это те вопросы, которые обычно уходят на конец проекта, я говорю про удобство».
Градозащитник и бывший член комиссии по землепользованию и застройке Денис Галицкий до заседания комиссия подал в суд на чиновников с целью остановить стройку, пока строителям не выдадут все разрешения. Однако после окончания градсовета он сказал «URA.RU», что увидел позитив в двух вещах. «Первое — власти дали понять, что никакой застройки жилыми домами или магазинами на эспланаде и вокруг нее не будет, — сказал правозащитник. — Хотя [в нашей среде] все знают, что у каждого пермского архитектора есть проект застройки Слудской горки. Второе — обсуждение вокруг фонтана. Все признают, что от него уже не избавиться. Пусть так, но содержание фонтана у драмтеатра уже обходится городу в 4 млн рублей, а когда построят второй, будет — 8 млн. Тем не менее, в суд пойду: кто-то должен взять на себя ответственность за безопасность и поставить подпись под документами».