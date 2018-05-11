В Пермском крае пройдет юбилейный чемпионат по метанию коровьих лепешек

Жители села Крылово (Осинский район Прикамья) в десятый раз проведут знаменитый турнир по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк». «URA.RU» выяснило, как идет подготовка к турниру.
В Крыловском культурно-информационном центре рассказали, что в этом году чемпионат пройдет во вторую субботу июля — 14 числа, когда будут праздновать день села. Причем сам населенный пункт будет отмечать свое 400-летие. Подготовка к «Веселому коровяку» уже началась. О том, как будет финансироваться праздник, и кто на него приедет — в культурно-информационном центре обещали рассказать позднее. Сейчас готовятся также концертная программа и конкурсы для участников фестиваля.
«Веселый коровяк» получил скандальную славу в 2015 году. Тогда праздник села Крылово получил поддержку из бюджета Пермского края в рамках проекта «59 фестивалей 59-го региона». Концепция соревнований вызвала ожесточенные споры и интерес общественности. Больше всех «досталось» занимавшему тогда пост министра культуры Игорю Гладневу — за поддержку турнира чиновника жестоко высмеял поэт Андрей Орлов (Орлуша).
Корреспондент «URA.RU» приезжал на праздник в 2016 и 2017 годах (представители региональных властей здесь больше не появлялись) и убедился, что турнир действительно проходит очень весело, жители и гости Крылово с удовольствием участвуют в метании коровьих лепешек. А «снаряды» специально для соревнований собирают весной и хранят несколько месяцев. Традиционно одним из первых «диск» запускает глава поселения. Победу празднует участник, который дальше всех метнул коровяк.