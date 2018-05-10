В работе Instagram снова произошел масштабный сбой

18:43 10 мая 2018 0

Пользователи не могут обновить ленту фотографий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи сразу из нескольких стран мира пожаловались на сбой в работе соцсети Instagram. В России больше всего жалоб поступает из Москвы и Екатеринбурга.

«Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 08:33 по времени Восточного побережья США», — говорится в сообщении на специальном сайте Downdetector. Пользователям не удается обновить ленту, отмечает портал Life.ru. Чаще всего о проблемах сообщают жители Великобритании, Испании, Франции, Нидерландов и Италии, а в России с ними в основном столкнулись москвичи и екатеринбуржцы.

Напомним, ранее сбой в работе Instagram произошел в конце апреля. Тогда неполадки зафиксировали и другие популярные сервисы.