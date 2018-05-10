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10 мая 2018
18:43  10 мая 2018 0

В работе Instagram снова произошел масштабный сбой

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, интернет, вконтакте, социальные сети, facebook, фейсбук, сеть, гугл, google, яндекс, инстаграм, instagram, vkontakte, youtube, ютуб
Пользователи не могут обновить ленту фотографийФото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи сразу из нескольких стран мира пожаловались на сбой в работе соцсети Instagram. В России больше всего жалоб поступает из Москвы и Екатеринбурга.

«Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 08:33 по времени Восточного побережья США», — говорится в сообщении на специальном сайте Downdetector. Пользователям не удается обновить ленту, отмечает портал Life.ru. Чаще всего о проблемах сообщают жители Великобритании, Испании, Франции, Нидерландов и Италии, а в России с ними в основном столкнулись москвичи и екатеринбуржцы.

Напомним, ранее сбой в работе Instagram произошел в конце апреля. Тогда неполадки зафиксировали и другие популярные сервисы.

Дарья Корчак
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