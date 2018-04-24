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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:42  24 апреля 2018 0

В работе Instagram произошел масштабный сбой

Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, инстаграм, instagram, приложения для телефона
Пользователи приложения не могли авторизоватьсяФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пользователи популярного приложения Instagram пожаловались на сбой в его работе. Проблемы зафиксировал специализированный сайт DownDetector, отслеживающий неполадки в функционировании популярных интернет-ресурсов.

В чем была причина сбоя — пока неизвестно, сообщает телеканал 360. Система авторизации в Instagram упала на 37%, новостной строки на 32% и непосредственно сайта — на 30%. На проблемы со входом в приложение жалуются как российские пользователи, так и жители США, Австралии и ряда европейских стран. В то же время произошли перебои в работе Viber, YouTube и Telegram.

Ранее во время «деградации» мессенджера Telegram, который начали блокировать в России по требованию Роскомнадзора, произошли сбои в системах других ресурсов. Курировать ситуацию с перебоями в их работе из-за блокировки Telegram теперь будет Региональный общественный центр интернет-технологий.

Дарья Корчак
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