В работе Instagram произошел масштабный сбой

20:42 24 апреля 2018 0

Пользователи приложения не могли авторизоваться Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пользователи популярного приложения Instagram пожаловались на сбой в его работе. Проблемы зафиксировал специализированный сайт DownDetector, отслеживающий неполадки в функционировании популярных интернет-ресурсов.

В чем была причина сбоя — пока неизвестно, сообщает телеканал 360. Система авторизации в Instagram упала на 37%, новостной строки на 32% и непосредственно сайта — на 30%. На проблемы со входом в приложение жалуются как российские пользователи, так и жители США, Австралии и ряда европейских стран. В то же время произошли перебои в работе Viber, YouTube и Telegram.

Ранее во время «деградации» мессенджера Telegram, который начали блокировать в России по требованию Роскомнадзора, произошли сбои в системах других ресурсов. Курировать ситуацию с перебоями в их работе из-за блокировки Telegram теперь будет Региональный общественный центр интернет-технологий.