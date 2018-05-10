19:35 10 мая 2018 0

Дубровский рассказал о том, как Челябинск изменится к саммитам ШОС и БРИКС Фото: официальный сайт губернатора Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский обсудил с местными чиновниками подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Выяснилось, что город ожидают масштабные изменения — от ремонта домов до рекультивации свалки.

Челябинские власти намерены «привести в порядок то, что уже есть, и сделать город удобным и привлекательным для жителей и гостей саммитов», отметил Дубровский. Облик столицы Южного Урала к 2020 году значительно изменится. Так, на всех гостевых маршрутах отремонтируют фасады домов, а территории вокруг них благоустроят.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев возьмет на себя ответственность за недострои и объекты, используемые не по назначению. Каждый из них нужно будет либо реконструировать, либо достроить, в противном случае — снести. Реконструкция ждет также скверы и парки, а центр Челябинска предложили полностью освободить от рекламы и решить проблему обилия проводов над городом. Киосков в Челябинске станет меньше — власти проверят, насколько они легальны и вписываются ли в общую картину города-миллионника.

Вице-губернатор Руслан Гаттаров займется строительством и реконструкцией аэропорта. Новое здание аэровокзала возведут за счет частных инвестиций в более чем 3,5 млрд рублей. Всего на реконструкцию выделят более 5 млрд рублей из федерального бюджета.

За счет подготовки к саммитам челябинские власти собираются быстрее решить и проблемы с экологией. «В приоритете — рекультивация городской свалки, ликвидация очагов возгорания на Коркинском угольном разрезе, очистка русла реки Миасс», — сказал Борис Дубровский. При этом «ответственным» за свалку назначили замгубернатора Сергея Сушкова, а благоустройством реки займется Евгений Тефтелев.