{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,52
Динамика за 2 недели
Евро 74,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
19:35  10 мая 2018 0

Дубровский разделил главные проблемы Челябинска между Тефтелевым, Гаттаровым и Сушковым. Это персональная ответственность к саммитам ШОС и БРИКС

Дубровский рассказал о том, как Челябинск изменится к саммитам ШОС и БРИКСФото: официальный сайт губернатора Челябинской области
новость из сюжета:
Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС
все новости сюжета

Губернатор Борис Дубровский обсудил с местными чиновниками подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Выяснилось, что город ожидают масштабные изменения — от ремонта домов до рекультивации свалки.

Челябинские власти намерены «привести в порядок то, что уже есть, и сделать город удобным и привлекательным для жителей и гостей саммитов», отметил Дубровский. Облик столицы Южного Урала к 2020 году значительно изменится. Так, на всех гостевых маршрутах отремонтируют фасады домов, а территории вокруг них благоустроят.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев возьмет на себя ответственность за недострои и объекты, используемые не по назначению. Каждый из них нужно будет либо реконструировать, либо достроить, в противном случае — снести. Реконструкция ждет также скверы и парки, а центр Челябинска предложили полностью освободить от рекламы и решить проблему обилия проводов над городом. Киосков в Челябинске станет меньше — власти проверят, насколько они легальны и вписываются ли в общую картину города-миллионника.

Вице-губернатор Руслан Гаттаров займется строительством и реконструкцией аэропорта. Новое здание аэровокзала возведут за счет частных инвестиций в более чем 3,5 млрд рублей. Всего на реконструкцию выделят более 5 млрд рублей из федерального бюджета.

За счет подготовки к саммитам челябинские власти собираются быстрее решить и проблемы с экологией. «В приоритете — рекультивация городской свалки, ликвидация очагов возгорания на Коркинском угольном разрезе, очистка русла реки Миасс», — сказал Борис Дубровский. При этом «ответственным» за свалку назначили замгубернатора Сергея Сушкова, а благоустройством реки займется Евгений Тефтелев.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров