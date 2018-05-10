У пассажирки, летевшей из Дубая, нашли драгоценности Cartier за миллион рублей

20:57 10 мая 2018 3

Таможенники нашли у пассажирки дорогие украшения Фото: flickr.com

Сотрудники таможни аэропорта Домодедово обнаружили у 24-летней пассажирки, прилетевшей рейсом из Дубая, дорогие украшения. Кольцо и браслет модного дома Cartier стоят более миллиона рублей.

Гражданка Узбекистана прошла зеленым коридором, но в ее ручной клади таможенники нашли дорогие серьги, кольцо и браслет, пишет «Подмосковье сегодня». Девушка утверждает, что подарок она получила от молодого человека, которого встретила на отдыхе. «Стоимость изделий, по словам пассажирки, ей неизвестна, документы на изделия она также не имела», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Эксперты выяснили, что украшения изготовлены из белого золота со вставками из бриллиантов, при этом кольцо и браслет стоят 1 миллион 71 тысячу рублей. Драгоценности у девушки изъяли, ей грозит крупный штраф.