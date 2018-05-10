Авиакомпания UTair закупила 30 новых самолетов Boeing

22:39 10 мая 2018 1

Обновление парка обойдется компании примерно в 1,7 млрд долларов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Авиакомпания UTair заказала 30 самолетов Boeing-737 Max 8. Первые два судна в распоряжение авиаперевозчика передадут уже в апреле 2019 года.

Boeing 737 MAX 8 вмещают до 178 пассажиров в двуклассной компоновке и до 210 — в моноклассной. «Новые судна заменят в парке компании меньшие по вместимости Boeing 737-500. Общее количество самолетов в парке авиакомпании расти не будет», — передает газета «Ведомости» слова генерального директора компании UTair Андрея Мартиросова.

Он добавил, что первые два судна из заказа авиакомпания получит в 2019 году. Обновление флота планируется завершить к 2025 году. Стоит отметить, что на сайте американской корпорации цена одного самолета Boeing-737 MAX 8 составляет 117,1 млн долларов. Получается, что заказанные Utair самолеты могут стоить примерно 1,76 млрд долларов.

Ранее Utair вошла в тройку авиакомпаний, чьи услуги пользовались наибольшим спросом среди бизнес-путешественников, передает «Национальная служба новостей». Первые две строчки рейтинга заняли авиаперевозчики «Аэрофлот» и S7 Airlines.