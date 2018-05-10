Возглавить счетную палату РФ предложили Кудрину

23:52 10 мая 2018 0

Огласить свой ответ экс-глава минфина намерен в понедельник Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В случае ухода нынешней главы Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой в правительство ее место может занять экс-министр финансов Алексей Кудрин, который сейчас руководит Центром стратегических разработок (ЦСР). Сам Кудрин подтвердил, что предложение поступило ему от депутатов фракции «Единая Россия» Госдумы.

«Да, мне поступило предложение от „Единой России“ выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю, — приводят „Ведомости“ слова Кудрина. — В ближайшее время встречусь с руководством фракций».

Как сообщается, консультации по вопросу назначения кандидата на место Голиковой начались еще утром 10 мая. Изначально депутаты остановились на кандидатуре первого вице-спикера Александра Жукова, но тот отказался оставить занимаемую должность, мотивируя это тем, что работа в Госдуме ему кажется более интересной, сообщает издание со ссылкой на источники в парламенте. Как сообщается, сам Алексей Кудрин обещал огласить свое решение в понедельник.

Напомним, ранее стало известно, что Татьяне Голиковой кресло первого вице-премьера по вопросам социальной политики предложил назначенный председатель правительства Дмитрий Медведев. Сама она уже заявила, что готова работать в составе нового кабинета министров. Что касается Алексея Кудрина, то он занимал пост главы Минфина почти 11 лет — с 2000 по 2011 год.