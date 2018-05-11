Минюст России не признал решение суда в Гааге о компенсации за присоединение Крыма

04:28 11 мая 2018 0

Как подчеркнули в ведомстве, арбитраж не имеет юрисдикции на рассмотрение данного иска Фото: depositphotos.com © URA.RU

Министерство юстиции РФ отказалось признавать решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге (ППТС) по иску компаний Украины о выплате им компенсации за утрату активов после присоединения Крыма к России.

«Российская Федерация не признает вышеуказанное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска», — цитирует портал Daily Storm сообщение пресс-службы ведомства. Согласно постановлению международного арбитража, Россия является ответственной за нарушение прав украинских инвесторов в результате присоединения Крыма. Это первое решение, по которому российская сторона обязана выплатить компенсацию из-за вхождения полуострова в состав страны.

Юридические издания Law360 и Global Arbitration Review сообщили, что суд обязал РФ выплатить группе истцов компенсацию, сумма которой составляет 150 млн долларов. Минюст подчеркнул, что речь идет о 140 млн долларов без учета присужденных процентов. О сумме в 159 млн долларов также рассказала заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль. «Противоправная оккупация имеет свою цену. Бремя агрессии будет становиться для России все больше. Это только первая победа. В процессе находится целый ряд дел украинских компаний», — написала она на своей странице в Facebook, подчеркнув, что полуостров был и остается украинским, хоть и оккупирован российской стороной.

Ранее Постоянная палата третейского суда в Гааге удовлетворила иск украинских бизнесменов, которые подали в суд на РФ в связи с утерей своих активов после присоединения полуострова. Однако проблема в том, что ответчик не видит смысла в выплате компенсации.