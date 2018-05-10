Украинские бизнесмены отсудили у России 160 миллионов долларов за Крым

Международная Постоянная палата третейского суда в Гааге удовлетворила иск украинских бизнесменов, подавших в суд на Россию из-за утери своих активов после присоединения Крыма. Но проблема в том, что ответчик не видит смысла в выплате компенсации.
Согласно решению суда в Гааге, Россия должна выплатить 18 украинским компаниям и одному физическому лицу 159 миллионов долларов. В их числе крымская телерадиокомпания «Жиса», входящая в холдинг «1+1 медиа». Все они признаны пострадавшими в связи с присоединением Крыма к России, сообщает «Федеральное агентство новостей».
В России платить эти деньги не намерены, ответчик вообще проигнорировал судебные заседания. Как поясняют в Москве, потеря активов в связи со сменой государственной принадлежности полуострова никак не относится к юрисдикции Гаагского суда и, соответственно, данное решение нельзя считать обоснованным, уточняет агентство Nation News.