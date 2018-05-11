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11 мая 2018
07:52  11 мая 2018 1

Самолеты-шпионы девять раз за неделю были замечены у границ России

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Актвность разведки у границ РФ возрослаФото: depositphotos.com © URA.RU

Российские воздушно-космические силы за последние семь дней перехватили девять иностранных самолетов — разведчиков. Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Российские пилоты сделали четыре вылета на перехват и сопровождение, пишет агентство Nation News. Один из таких вылетов прошел 6 мая, когда у границ РФ несколько часов находились стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 и патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, напоминает «Федеральное агентство новостей».

В начале прошлой недели, 2 мая отечественный Су-27 перехватил американского разведчика в небе над Балтикой. Расстояние между ними составило около шести метров. Как передает «Национальная служба новостей», министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о повышении активности иностранной разведки у наших границ.

Семен Гринберг
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