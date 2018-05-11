Самолеты-шпионы девять раз за неделю были замечены у границ России

Российские воздушно-космические силы за последние семь дней перехватили девять иностранных самолетов — разведчиков. Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
Российские пилоты сделали четыре вылета на перехват и сопровождение, пишет агентство Nation News. Один из таких вылетов прошел 6 мая, когда у границ РФ несколько часов находились стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 и патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, напоминает «Федеральное агентство новостей».
В начале прошлой недели, 2 мая отечественный Су-27 перехватил американского разведчика в небе над Балтикой. Расстояние между ними составило около шести метров. Как передает «Национальная служба новостей», министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о повышении активности иностранной разведки у наших границ.