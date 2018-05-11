{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,52
Динамика за 2 недели
Евро 74,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 мая 2018
08:49  11 мая 2018 1

Врач обматерил пациентов, которые несколько часов сидели в очереди. ВИДЕО

Открытие СПИД-центра. Москва, больница, прием у врача, спид-центр, детская поликлиника, врачи, медперсонал, медицина
Инцидент произошел в ТатарстанеФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сети опубликовали видеозапись конфликта между медицинским персоналом и пациентами Сабинской центральной районной больницы в Татарстане. Причины инцидента не уточняются, однако автор ролика утверждает, что словесная перепалка произошла после того, как ожидающие приема люди провели в очереди несколько часов.

Видеозапись конфликта начинается уже в разгар спора. Несколько раздраженных пациентов, стоя напротив одного из работников больницы, громко кричат о необходимости вызвать сотрудников правоохранительных органов. На это медицинский работник отвечает агрессивно и призывает одну из женщин сесть. Другая женщина слегка отталкивает мужчину, после чего тот, возмущенный поступком, указывает ей, чтобы она его не толкала. Из толпы снова слышится призыв вызвать правоохранителей. На это медработник начинает многократно повторять слово «Давай», и фразы «Не толкай меня» и «Иди, вызывай», повышая тон и переходя на крик. Когда из толпы собравшихся начинают раздаваться возгласы: «И это врач?!», медицинского работника уводят коллеги. На протяжении всего конфликта работник больницы активно использует ненормативную лексику, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в Сети опубликовали видеозапись, которую сделали в Нижнем Тагиле, в травмпункте ЦГБ № 1 в Дзержинском районе города. Автор ролика утверждает, что женщина-врач на записи якобы была пьяной. В министерстве здравоохранения Свердловской области пояснили «URA.RU», что жалобы по этому поводу им не поступали.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров