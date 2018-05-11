В Сети опубликовали видеозапись конфликта между медицинским персоналом и пациентами Сабинской центральной районной больницы в Татарстане. Причины инцидента не уточняются, однако автор ролика утверждает, что словесная перепалка произошла после того, как ожидающие приема люди провели в очереди несколько часов.
Видеозапись конфликта начинается уже в разгар спора. Несколько раздраженных пациентов, стоя напротив одного из работников больницы, громко кричат о необходимости вызвать сотрудников правоохранительных органов. На это медицинский работник отвечает агрессивно и призывает одну из женщин сесть. Другая женщина слегка отталкивает мужчину, после чего тот, возмущенный поступком, указывает ей, чтобы она его не толкала. Из толпы снова слышится призыв вызвать правоохранителей. На это медработник начинает многократно повторять слово «Давай», и фразы «Не толкай меня» и «Иди, вызывай», повышая тон и переходя на крик. Когда из толпы собравшихся начинают раздаваться возгласы: «И это врач?!», медицинского работника уводят коллеги. На протяжении всего конфликта работник больницы активно использует ненормативную лексику, сообщает РЕН ТВ.
Ранее в Сети опубликовали видеозапись, которую сделали в Нижнем Тагиле, в травмпункте ЦГБ № 1 в Дзержинском районе города. Автор ролика утверждает, что женщина-врач на записи якобы была пьяной. В министерстве здравоохранения Свердловской области пояснили «URA.RU», что жалобы по этому поводу им не поступали.