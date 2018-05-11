Российская модель, телеведущая, актриса Маша Малиновская сбросила вес. В комментариях под новой фотографией в социальной сети подписчики выразили обеспокоенность ее внешним видом и худобой, покритиковав за метод похудения.
Ранее на программах «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на НТВ и «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на «России 1», в которых принимала участие Малиновская, фанаты отметили полноту актрисы. Тогда звезда не скрывала, что из-за постоянного стресса за год набрала 12 килограммов, и пообещала пойти ради похудения на радикальные меры, пишет StarHit.
«Я сейчас принимаю запрещенный препарат, но не тот, о котором ты подумала. Я заказала специальные тайские таблетки для похудения. Знаю, что это довольно опасно для здоровья, но готова пойти на риск», — пояснила блондинка. Результатами модель поделилась в своем аккаунте в Instagram. «Да, я выгляжу и чувствую себя иначе. Да, я действительно изменилась за последние два месяца. Все детали „возрождения из пепла“ я расскажу вам позже», — написала она под постом.
Не все одинаково отреагировали на изменения. Одни были поражены. «Маш, че так похудела-то?», «Маша, больше не худейте!», «Скоро исчезнет», — написали они. «Вот это худышка!», «Грандиозное перерождение», «Вот это результат! Вдохновляюще. Сильная женщина», — похвалили ее другие. «Думал, что Сергей Зверев…», — сравнили ее третьи с эпатажным парикмахером.