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11 мая 2018
10:01  11 мая 2018 1

Россияне ужаснулись ценам в магазине: морковь по 700 рублей, перец — 800

Рабочий визит ВРИО губернатора Свердловской области в Белоярский городской округ. Свердловская область, Белореченск , овощебаза, овощи, сельское хозяйство, морковь, склад, хранилище, бакалея
Бета-каротин в Магадане нынче дорогФото: Анна Майорова © URA.RU

В магазины Магадана поступили свежие краснодарские овощи по заоблачным ценам. Дороже всех оказался болгарский перец, килограмм которого продают за 793 рубля.

Не намного дешевле оказалась морковь — 722 рубля за кг. Следом за ней помидоры за 563 рубля за килограмм, свекла по 550 рублей, огурцы по 520 рублей и редиска за 220 рублей. «Это насмешка над жителями Магадана! В Магадане слаще моркови народ ничего не ел? Деликатес Колымский!», — приводит ИА FlashSiberia комментарии местных жителей.

По данным Росстата на 7 мая текущего года средняя цена на морковь в Магаданской области равна 82 рубля за кг, на помидоры — 453 рубля. Килограмм огурцов согласно официальной статистике стоит 511 рублей.

Семен Гринберг
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