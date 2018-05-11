Россияне ужаснулись ценам в магазине: морковь по 700 рублей, перец — 800

Бета-каротин в Магадане нынче дорог
В магазины Магадана поступили свежие краснодарские овощи по заоблачным ценам. Дороже всех оказался болгарский перец, килограмм которого продают за 793 рубля.
Не намного дешевле оказалась морковь — 722 рубля за кг. Следом за ней помидоры за 563 рубля за килограмм, свекла по 550 рублей, огурцы по 520 рублей и редиска за 220 рублей. «Это насмешка над жителями Магадана! В Магадане слаще моркови народ ничего не ел? Деликатес Колымский!», — приводит ИА FlashSiberia комментарии местных жителей.
По данным Росстата на 7 мая текущего года средняя цена на морковь в Магаданской области равна 82 рубля за кг, на помидоры — 453 рубля. Килограмм огурцов согласно официальной статистике стоит 511 рублей.