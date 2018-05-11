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11 мая 2018
10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
11:50  11 мая 2018 9

Жители ХМАО призывают не давать казакам полномочия бить людей. «Нагайкой можно и убить, и глаза выбить»

Казаки препятствуют работе ледодрома на базе отдыха
Нагайка более опасна, чем резиновая дубинка силовиковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югре, в соцсетях, предлагают собрать подписи против создания казачьих дружин и передачи им полномочий применять физическую силу к нарушителям правопорядка. Об этом «URA.RU» рассказал один из инициаторов сбора подписей, Алексей Осипов.

По словам жителя Ханты-Мансийска, идея создать казачьи дружина сама по себе неплохая, но вызывает опасение возможность злоупотребления казаками своими полномочиями. «У нас страна терпилоидов, в первые месяцы казаки освоятся, а потом вдруг мародерить начнут — кто их контролировать будет?» — прокомментировал Осипов.

Председатель общественной организации ветеранов боевых действий «Содружество» Эдуард Логинов рассказал «URA.RU» о других потенциальных угрозах. «Полицейские, даже охранники в ЧОПах проходят обучение, как использовать резиновые палки. А нагайка — намного более страшное оружие. Нагайкой можно и убить, и глаза выбить. Значит нужно обучение проводить, курсы организовывать. Обязательно должны быть медкомиссии — в первую

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очередь всех казаков надо проверить на психическое и физическое здоровье. Представим: человек окажет сопротивление казаку и казак умрет — ну просто потому, что у него проблемы со здоровьем. А страхование казаков? Очень много вопросов. А если они не будут применять физическую силу или будут под постоянным контролем силовиков, то тогда эти дружины будут просто статистами и потенциальными понятыми рядом с полицейскими и будут получать за это бюджетные деньги — какой смысл?» — отметил Логинов.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Югре до конца 2018 года планируется создание четырех казачьих дружин, которые будут охранять общественный порядок. Полномочия применять к нарушителям физическую силу прописаны в федеральном законе, они не являются инициативой властей региона, отметили в окружном департаменте общественных связей. В это же документе прописан порядок, в каких случаях казаки смогут бить людей — в частности, им будет запрещено применять силу к беременным женщинам, инвалидам и детям. Казаки обязаны оказывать первую помощь пострадавшим, а также сообщать в полицию обо всех случаях применения физической силы.

Антон Степыгин
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