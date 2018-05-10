{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
07 мая 2018
10:54  10 мая 2018 0

Казачьим дружинам в ХМАО разрешат бить правонарушителей

Митинг Стоп ГОК Челябинск, казаки
Казаки в Югре будут получать бюджетные деньги (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Казачьим дружинам, которые планируется создать в ХМАО, разрешат применять физическую силу к нарушителям спокойствия. Такие полномочия предусмотрены федеральным законом, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В ведомстве пояснили, что федеральный закон четко прописывает случаи, когда казаки смогут применять физическую силу, а также ситуации, при которых они не имеют права бить правонарушителей. В частности, члены дружин не могут нападать на беременных женщин, инвалидов и детей. Сейчас действующих народных дружин из числа членов казачьих обществ в Югре нет, но ведется работа по их созданию.

Новость по теме
Югре угрожают массовым приездом казаков-мародеров из Донбасса

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», до конца года планируется организовать четыре народные дружины, состоящие из казаков. Они будут заниматься охраной общественного порядка на улицах городов, получая при этом почасовую оплату из бюджета. По сведениям агентства, предложение заинтересовало казачьи общества, ранее выгнанные из Донбасса за мародерство. Атаман Дмитрий Лещинский подтвердил «URA.RU», что в полицию уже поступали жалобы на неких людей в синей форме донских казаков.

В настоящее время казаки патрулируют улицы вместе с силовиками на добровольной основе. С начала 2018 года в Югре с участием членов казачьих обществ выявлено 87 административных правонарушений и 3 преступления, уточнили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров