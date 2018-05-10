Казачьим дружинам в ХМАО разрешат бить правонарушителей

Казачьим дружинам, которые планируется создать в ХМАО, разрешат применять физическую силу к нарушителям спокойствия. Такие полномочия предусмотрены федеральным законом, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей Югры.
В ведомстве пояснили, что федеральный закон четко прописывает случаи, когда казаки смогут применять физическую силу, а также ситуации, при которых они не имеют права бить правонарушителей. В частности, члены дружин не могут нападать на беременных женщин, инвалидов и детей. Сейчас действующих народных дружин из числа членов казачьих обществ в Югре нет, но ведется работа по их созданию.
Как ранее подробно сообщало «URA.RU», до конца года планируется организовать четыре народные дружины, состоящие из казаков. Они будут заниматься охраной общественного порядка на улицах городов, получая при этом почасовую оплату из бюджета. По сведениям агентства, предложение заинтересовало казачьи общества, ранее выгнанные из Донбасса за мародерство. Атаман Дмитрий Лещинский подтвердил «URA.RU», что в полицию уже поступали жалобы на неких людей в синей форме донских казаков.
В настоящее время казаки патрулируют улицы вместе с силовиками на добровольной основе. С начала 2018 года в Югре с участием членов казачьих обществ выявлено 87 административных правонарушений и 3 преступления, уточнили в региональном департаменте общественных и внешних связей.