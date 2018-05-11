В больнице на Урале отменяют операции из-за отсутствия трубок для наркоза

Работа хирургического отделения ЦГБ Красноуральска в Свердловской области едва не оказалась парализована — врачи были вынуждены отказать в медицинской помощи 59-летней больной. Женщине необходимо было срочно делать операцию по удалению аппендицита, но пришлось отказаться из-за невозможности подать наркоз.

Выяснилось, что больнице кончились интубационные трубки для подачи наркоза. Это трубка, которая вводится в гортань и трахею, через нее поступает кислородно-воздушная смесь и проводится ИВЛ (искусственная вентиляция легких) во время операции. Пациентку попытались отправить в Нижний Тагил, в Демидовскую ЦГБ. Однако в тагильской больнице отказались принять больную, сказали, что у них нет мест, посоветовали самим выкручиваться.

«Сложилась такая ситуация, что если бы еще на несколько часов затянули с операцией, то больная могла бы умереть. Звонили в министерство здравоохранения, но толку нет. В итоге один человек съездил в соседний город Кушву, там в местной больнице нам одолжили четыре трубки. Еще четыре трубки одолжили в Нижнем Тагиле. На несколько дней мы спасены, а что будет дальше, неизвестно, — рассказал „URA.RU“ Вячеслав Данилкин, заведующий хирургическим отделением ЦГБ Красноуральска. — Нет интубационных трубок, периодически не можем помогать людям из-за того, что отсутствует пленка для рентгена, в поликлинике нет скальпелей, гипса».

После длительного ожидания, к вечеру, больная все же попала на операционный стол и все закончилось благополучно. Главный врач больницы Наталья Королева разговаривать с корреспондентом «URA.RU» отказалась: «Вот кто вам все эти новости льет, того и итервьюируйте».

«Со слов главного врача трубки больнице в наличии есть — восемь штук. Данилкин поставил под угрозу жизнь пациентки с острым аппендицитом, что как минимум аморально, и через восемь часов все же провел операцию. Сейчас он отказывается писать объяснительную», — прокомментировал «URA.RU» Константин Шестаков, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области.

Такая трубка стоит всего 50-70 рублей, но в больнице их нет

Фото: «URA.RU»