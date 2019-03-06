Евросоюз согласовал новые санкции против России

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
06 марта 2019 в 16:50
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Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
В черный список ЕС попадут еще восемь россиянФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе. Гражданам, попавшим в черный список ЕС, будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а также доступ к банковской системе. Официальное решение о введении новых санкций в отношении россиян будет принято уже на следующей неделе.

«Решение о включении восьми человек в черный список будет официально утверждено на следующей неделе», — приводит ТАСС слова источника. Фамилии россиян, внесенных в черный список, станут известны после публикации формального решения Совета в Официальном журнале ЕС. Всего в этот список, среди которых есть граждане России и Украины, будет входить 171 человек.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября прошлого года, напоминает RT. Тогда три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и двинулись к Керченскому проливу, совершая опасные маневры и не реагируя на требования пограничников РФ. В результате морские суда вместе с моряками были задержаны. Сейчас члены экипажей находятся под стражей по обвинению в незаконном пересечении границы России.

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