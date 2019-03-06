В мэрии считают, что ответственность за свои здания должны нести предприниматели Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Наледь, упавшая на прохожего в Губкинском (ЯНАО), сорвалась с крыши частной закусочной «Пельменная», сообщили в пресс-службе горадминистрации. Пострадавшего пришлось доставить по воздуху в Новый Уренгой, где ему сделали экстренную операцию.

Здание общепита не является жилым домом, и ответственность за состояние несет его собственник. «Если с жилфондом ситуацию мы чётко контролируем, то вот со зданиями частников есть проблемы. Мы будем настаивать, чтобы контролирующие органы провели проверку всех зданий в общественных местах», — передает «Север Пресс» слова главы города Андрея Гаранина.

Инцидент произошел 4 марта. После падения снега с крыши мужчину доставили санавиацией в центральную больницу Нового Уренгоя. Там ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и оказали неотложную помощь.

«В ходе проверочных мероприятий будут установлены и опрошены очевидцы случившегося. Действиям лиц, допустившим травмирование пострадавшего, будет дана юридическая оценка», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СКР.