Малоимущие люди сами создали для себя такую ситуацию, подчеркнул Набиев Фото: скрин видео, YouTube

Малоимущие россияне сами виноваты в своем материальном положении, заявил во время внеочередного заседания в Волгоградской областной думе бывший топ-менеджер «Газпрома», депутат-единоросс Гасан Набиев. По его словам, пенсии в восемь тысяч рублей получают тунеядцы и алкаши.

«У тех работников, которые работали на предприятии от и до, у них пенсии сегодня не восемь тысяч, не семь тысяч, как мы говорим, „минималка“, а у них 16-17 тысяч, а у некоторых 20 тысяч», — подчеркнул Набиев. По его словам, в советские времена тунеядцев и алкоголиков «гоняли» на работу. «Когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, их пенсии сегодня, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них восемь тысяч рублей», — цитирует ИА «Высота102» парламентария.

Депутат добавил, что те работники, которые трудились «нормально», сейчас получают пенсию 20-25 тысяч рублей и более. «Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал, он мог бы стать нормальным человеком», — подчеркнул Набиев.

Эмоциональная реакция Набиева последовала после выступления коммуниста Михаила Таранцова. Он заявил, что реальный прожиточный минимум в регионе и России в целом составляет около 20 тысяч рублей против 8,5 тысячи, которые установили органы власти.