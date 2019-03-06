Отцу сенатора Арашукова предъявили обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
06 марта 2019 в 22:55
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа., газ, приобскоке
Рауль Арашуков украл газ на на сумму 30 миллиардов рублейФото: media.gazprom-neft.ru
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Советнику гендиректора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову, отцу арестованного сенатора Рауфа Арашукова, предъявили обвинение в хищении газа. По данным следствия, он украл голубое топливо на сумму 30 миллиардов рублей. Арашуков-старший также обвиняется в создании преступного сообщества.

Как уточнили следователи, Раулю Арашукову инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК, ч. 3 ст. 210 УК (мошенничество, создание преступного сообщества). «В результате совершения указанных преступлений ПАО „Газпром“ причинён ущерб на сумму не менее 30 млрд рублей», — пишет RT.

Рауля Арашукова задержали прямо во время заседания компании «Газпром» 30 января, спустя несколько часов после того, как оперативники остановили его сына Рауфа Арашукова в Совете Федерации. СКР провел более 70 обысков в рамках дела Арашуковых. Они проходили по месту жительства подозреваемых и на предприятиях — потребителях природного газа.

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